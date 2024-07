Kasia Cichopek szykuje wielką niespodziankę dla swoich fanów. Już niedługo będziemy mogli ją zobaczyć w zupełnie innej roli. Cichopek poprowadzi nowy program dla kobiet. Tylko dla Party.pl zdradziła szczegóły tego projektu. O czym będzie nowy program?

Na pewno będzie to program skierowany do kobiet. Będzie to program, w którym będziemy walczyć o marzenia naszych bohaterek i zmieniać ich życie na lepsze - powiedziała nam Kasia Cichopek.