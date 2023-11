Katarzyna Burzyńska-Sychowicz właśnie przywitała na świecie swoje drugie dziecko! Dziennikarka urodziła córeczkę, która otrzymała od rodziców piękne imię. Świeżo upieczona mama pochwaliła się zdjęciem dziewczynki w sieci. Tak dużej burzy włosków u niemowlaka dawno nie widzieliśmy!

Kasia Burzyńska-Sychowicz po raz drugi została mamą. W 2016 roku urodziła synka Henyka, a teraz na świat przyszła córka - Józefina. Dziewczynka tak samo jak jej brat urodziła się z bujną czuprynką!

Jak czuje się świeżo upieczona mama? Jak czytamy na Instagramie Kasi - świetnie, jednak Józefinka zrobiła mamie wielką niespodziankę, bo urodziła się przed wyznaczonym terminem!

Jóźka! Jesteś❤️!!! Choć trochę wcześniej niż się spodziewałam... Wczoraj o piątej rano dowiedziałam się, co to są skurcze (o kurczę!), następnie jeszcze wywalczyłam u Męża możliwość umycia włosów ????, a potem już tylko-nie za szybki-rajd do szpitala! Z Józką znamy się tylko chwilę, a mam wrażenie, że od dawna. Może dlatego, że wygląda jak Heniek. Może dlatego mówię do niej Heniek???????? - napisała Katarzyna na Instagramie.