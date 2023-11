Gdy para pojawiła się pierwszy raz na salonach, Karolina nie chciała zbyt wiele mówić na temat nowego ukochanego. Następnego dnia wszystkie media pokazały ich wspólne zdjęcia, co nie do końca podobało się Karolinie.

To było nieprzemyślane, bo zainteresowanie wzrosło, ja byłam świadoma, on nie. To było jednorazowe (...) Nigdy nie komentowałam życia prywatnego i nadal nie będę - powiedziała w rozmowie z Party.pl