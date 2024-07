Karolina Szostak ma słabość do piłkarzy! Podczas wyborów Mistera Supranational zapytaliśmy dziennikarkę sportową, którzy sportowcy... skradli jej serce. Okazuje się, że Karolina Szostak podobnie jak większość kobiet ma słabość do piłkarzy i wcale tego nie ukrywa. W rozmowie z Party.pl zdradziła, którzy szczególnie zwracają jej uwagę:

Cenię ich wszystkich za walkę, za to, co sobą reprezentują, jak się zachowują, jak wychodzą na boisko, jak dają nam poczucie radości, jak kibicujemy, także cenię ich absolutnie wszystkich. Mam może słabość do Kamila Grosickiego, podoba mi się Łukasz Piszczek, ale o każdym z naszych reprezentantów można powiedzieć coś dobrego.