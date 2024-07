Tematem numer jeden w polskich mediach jest wywiad wicepremiera Piotra Glińskiego w TVP Info, który przeprowadziła Karolina Lewicka. Dziennikarka kilka razy zwróciła politykowi uwagę, że nie odpowiada na zadawane przez nią pytania. W końcu "prawa ręka" prezesa Kaczyńskiego, jak nazywany jest prof. Gliński, i zarazem pierwszy wicepremier w rządzie Beaty Szydło ostro zaatakował dziennikarkę na wizji.

"...to jest program propagandowy, tak jak wasza stacja uprawia propagandę i manipulację od kilku lat. I to się skończy, ponieważ tak telewizja publiczna funkcjonować nie powinna ", powiedział Gliński.

Po zakończeniu programu, Presserwis poinformował, że dziennikarka została zawieszona przez prezesa TVP Janusza Daszczyńskiego.

W obronę swoją Lewicką wziął Tomasz Sygut, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

"W mojej ocenie w niedzielnym wydaniu programu 'Minęła dwudziesta', prowadzonym przez redaktor Lewicką, nie doszło do zaniedbań czy też złamania dziennikarskich standardów, które mogłyby skutkować tak dotkliwą karą. (...) Jeśli ktoś w studiu zachowywał się nieodpowiednio, to wicepremier, minister kultury prof. Gliński "

Teraz sprawą wywiadu zajmie się komisji etyki TVP, w trybie pilnym. Do czasu podjęcia przez komisję decyzji, dziennikarka nie będzie prowadzić programu "Minęła dwudziesta". W obronie Lewickiej stanęli jej koledzy z redakcji, którzy wydali oświadczenie:

Szanowny Panie Wicepremierze!

My, dziennikarze TVP Info stanowczo protestujemy przeciwko słowom, których użył Pan dzisiaj w programie „Minęła 20”. W sposób następujący mówił Pan o naszej stacji i programie, którego był Pan gościem: „To jest program propagandowy, tak jak wasza stacja uprawia propagandę i manipulację od kilku lat. I to się zmieni. Ponieważ tak Telewizja Publiczna funkcjonować nie powinna”. Pańskie słowa obrażają nas, naszą antenę i Telewizję Polską. Uważamy, że określenia, których Pan użył są niesprawiedliwe. Czujemy się Pańskimi słowami dotknięci. Nie życzymy sobie, by ani Pan, ani ktokolwiek inny, posiadający lub nieposiadający władzę, tak mówił o nas lub innych dziennikarzach. Żądamy przeprosin wypowiedzianych tak, jak powyższe obraźliwe słowa, na naszej antenie.