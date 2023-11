1 z 5

Konkursy Miss Polonia cieszą się w kraju od lat wielką popularnością. To właśnie dzięki nim na stałe w show biznesie zagościły m.in. Aneta Kręglicka, Ewa Wachowicz, Rozalia Mancewicz, Marcelina Zawadzka, czy Paulina Krupińska-Karpiel. Każdego roku do konkursu zgłaszają się setki dziewczyn. Ale w tych wyborach nie chodzi tylko o idealne wymiary. Liczy się też to, co kandydatka ma do powiedzenia, ponieważ kolejnym etapem po wygranej jest konkurs Miss World!