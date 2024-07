Tomasz Karolak słynie z dużego poczucia humoru oraz dość lekkiego podejścia do życia. Wygląda jednak na to, że to drugie od pewnego czasu ulega zmianie. Aktor zaczyna poważnie myśleć o swojej przyszłości i rodzinie.



- Moja córka może liczyć na rodzeństwo, bardzo bym tego chciał - mówi ojciec 4-letniej Lenki na łamach "Super Expressu".



Aktor grający obecnie w serialu "Rodzinka.pl" jest też przekonany, że nic w jego życiu nie dzieje się przypadkowo.

- To, że propozycja grania w tym serialu przyszła w momencie, kiedy prywatnie też jestem ojcem, z pewnością coś znaczy. Pamiętam moment, kiedy siedziałem na planie, dzieciaki rozrabiały, a ja pomyślałem sobie, że posiadanie takiej licznej rodziny może być tak samo fascynujące jak rozbijanie się samochodem na południu Francji - mówi.

Gratulujemy przemyśleń i czekamy na efekty.

