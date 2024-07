Niewiele osób pragnie spędzać święta w pracy. Gwiazdy w czasie Bożego Narodzenia w całości chcą poświęcić się najbliższym, wracają w rodzinne strony, odpoczywają od natłoku obowiązków zawodowych. W tym roku dla większości były wyjątkowo aktywne. Przypomnijmy: Tak polskie gwiazdy spędziły Wigilię: z rodziną, ze znajomymi, w górach...

Zupełnie inaczej od 16 lat wyglądają święta jednego z najpopularniejszych polskich kucharzy - Karola Okrasy. Słynny restaurator zawsze Wigilię spędza w pracy - jako szef kuchni swojej restauracji w jednym z hoteli. Zawsze przygotowuje kolację dla gości, którzy nie chcą w ten wieczór sami gotować. Okrasa przekonuje, że przyzwyczaił się do takiego trybu, ale gdy jest już po - wraca do swojej rodziny, bez której nie wyobraża sobie świąt:

Jesteśmy w hotelu, musimy być otwarci. Zresztą okazuje się, że Wigilii mnóstwo osób nie chce spędzić w domu, bo chcą wyjść całą rodzinę i spędzić ten wieczór ze sobą, nie gotując. Właśnie takich przyjmujemy. A skoro Wigilia w naszej restauracji jest tradycją, nie mam sumienia kazać komuś przyjść do pracy, jeśli ja sam miałbym nie pracować. Poza tym w pracy, też mam rodzinę. Kiedy goście wychodzą, siadamy do stołu. [...] Wszyscy przyjeżdżają do nas (rodzina - przy. red.). Mama, rodzice Moniki, nasze siostry, w wspomaga je catering by Karol Okrasa. Oczywiście po pracy, około 24-1 w nocy do nich dołączam. Nie wyobrażam sobie świąt bez najbliższych - mówi w Grazii