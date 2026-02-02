2 lutego 2026 roku prezydent Karol Nawrocki po raz pierwszy w swojej kadencji zdecydował się skorzystać z przysługującego mu konstytucyjnego prawa łaski. Informację tę przekazał rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz w serwisie X. Decyzja głowy państwa objęła trzy osoby skazane prawomocnymi wyrokami sądów powszechnych.

Prezydent Karol Nawrocki po raz pierwszy skorzystał z prawa łaski

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, osoby ułaskawione były wcześniej skazane za poważne przestępstwa. Wśród nich znalazły się czyny takie jak groźby karalne, oszustwo oraz sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Te zarzuty wskazują na znaczną wagę przestępstw, za które skazani zostali uznani winnymi przez sądy.

Rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz podkreślił, że przy podejmowaniu decyzji Karol Nawrocki kierował się kilkoma istotnymi przesłankami. Głównymi powodami miały być względy humanitarne, pozytywne opinie wydane przez sądy oraz wnioski Prokuratora Generalnego. To właśnie one stanowiły podstawę do podjęcia decyzji o zastosowaniu prawa łaski wobec trzech konkretnych osób.

Postanowieniami z dnia 2 lutego 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki zastosował prawo łaski w stosunku do trzech osób. przekazał Leśkiewicz.

Prezydencki akt łaski, choć zawsze budzi emocje, jest narzędziem konstytucyjnym, z którego prezydent może skorzystać w szczególnych przypadkach.

Podejmując decyzje Prezydent RP kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów, a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski. dodał rzecznik.

Prezydent Karol Nawrocki nie przyznał prawa łaski pięciu osobom

W tym samym dniu prezydent Karol Nawrocki zdecydował o nieprzyznaniu prawa łaski wobec pięciu innych osób, wobec których również istniały wnioski o jego zastosowanie. W czterech przypadkach prezydent zażądał od Prokuratora Generalnego przedstawienia akt spraw, co sugeruje dalsze analizowanie możliwości ewentualnego ułaskawienia w przyszłości. Brak decyzji pozytywnej w tych przypadkach może wskazywać na niewystarczające przesłanki humanitarne lub brak pozytywnych opinii sądów.

Prawo łaski jest prerogatywą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynikającą z art. 139 Konstytucji RP z 1997 roku. Przepis ten stanowi, że prezydent może darować karę, złagodzić ją, zamienić albo warunkowo zwolnić osobę skazaną prawomocnie przez sąd powszechny. Wyjątkiem od tej reguły jest skazanie przez Trybunał Stanu, wobec którego prezydent nie może zastosować prawa łaski.

Karol Nawrocki/Fot. Wojciech Olkusnik/East News

