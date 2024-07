1 z 9

Kariera Ani Bałon po zakończeniu programu "Top Model" była dość pokrętna - początkowo modelka sporo pokazywała się na salonach, brała udział w sesjach zdjęciowych i wydawało się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Potem przybrała na wadze i porzuciła karierę modelki na rzecz innych zajęć. Ostatnio jednak mocno wzięła się za siebie i powoli zaczyna wracać do dawnej formy. Przypomnijmy: Ania Bałon pokazała jak bardzo schudła

Okazuje się, że ostra praca nad sylwetką nie jest przypadkowa. Motywacją Ani jest bowiem... nowy chłopak. Bałon spotyka się od jakiegoś czasu z modelem Karolem Fijałkowskim i to właśnie miłość sprawiła, że celebrytka ciężko pracuje nad swoim wyglądem, a to jak widać przynosi póki co znakomite efekty. I ciężko się dziwić - w portfolio Karola widzimy bowiem jego nagie zdjęcia i chłopak może się pochwalić naprawdę imponującym ciałem.



Tak, jestem bardzo zakochana, mam motyle w brzuchu. Karol bardzo mnie motywuje i ostatnio sporo schudłam, ale to jeszcze nie koniec - zapowiada w rozmowie z AfterParty.pl Ania.

Zobaczcie jak prezentuje się nowy chłopak Ani Bałon: