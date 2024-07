1 z 12

Angelika Fajcht zaistniała w polskim show-biznesie dzięki udziałowi w Top Model i... dłoniom Dawida Wolińskiego. Na castingu do programu projektant postanowił sprawdzić, czy piersi prawdziwe Angeliki są prawdziwe, co wywołało prawdziwy skandal. Dla niej skończyło się to bardziej niż pomyślnie - rozgłosem i okładką "Playboya". O modelce Polska usłyszała po raz drugi przy okazji jej gitarowych "popisów" w DDTVN. Przypomnijmy: Oto najgorszy występ w historii Dzień Dobry TVN: Patty z nowym singlem

Okazuje się, że celebrytka całkiem nieźle radzi sobie za granicą. Angelika bierze obecnie udział w trwającym trzy tygodnie zgrupowaniu przed międzynarodowym konkursem World Bikini Model 2014 w Chinach. Polska modelka i pozostałe kandydatki z całego świata, walczą o tytuł i pokaźną nagrodę finansową - 10 tysięcy dolarów. Na zdjęciach ze zgrupowania Fajcht prezentuje nienaganną figurę i widać, że bardzo zależy jej na wygranej.

Zobaczcie zdjęcia: