Kandydatka Krzysztofa z "Rolnik szuka żony" jest zakochana! Zdradziła to jeszcze przed finałem 12. edycji
W 12. edycji "Rolnik szuka żony" emocje sięgnęły zenitu. Krzysztof nie potrafił powstrzymać łez, rozmawiając z Martą Manowską o Agnieszce. Tymczasem teraz kandydatka Krzyśka publikuje zaskakujące nagranie w mediach społecznościowych i nie ukrywa, że jest zakochana.
W 12. edycji programu "Rolnik szuka żony" atmosfera coraz bardziej się zagęszcza. Krzysztof dość szybko zdecydował, że wybiera Agnieszkę i odesłał do domu Milenę. Kiedy przyszedł moment wyjazdu jego wybranki, to rolnik nie krył łez, a w rozmowie z Martą Manowską przyznał, że już tęskni i nie wyobraża sobie rozłąki. Tymczasem teraz kandydatka Krzysztofa z "Rolnika" opublikowała zdjęcie z nowym partnerem. I to jeszcze przed finałem 12. edycji. Co za zaskoczenie!
Krzysztof z "Rolnik szuka żony" wybrał Agnieszkę, a Milena zaskakuje zdjęciem
Krzysztof w programie "Rolnik szuka żony" przyznał, że trudno znosi rozstanie z Agnieszką i nie ukrywał, nie chce, aby wyjeżdżała, ale zdaje sobie sprawę, że jej życie obecnie toczy się w Londynie. "Ja to bym chciał, żeby została już" - poruszał słowami uczestnik. Rolnik mówił wprost, że dzięki Agnieszce zaczął inaczej postrzegać życie.
Wcześniej nie miałem czegoś takiego, że trochę pracy i trochę domu. Kiedyś była tylko praca, a teraz zacząłem doceniać dzięki niej te prawdziwe właśnie życie
Zanim jednak Krzysztof podjął decyzję o wyborze Agnieszki, musiał zakończyć znajomość z Mileną, czyli drugą kandydatką, którą zaprosił na swoje gospodarstwo. Powodem decyzji rolnika była rozmowa o przyszłości. Krzysztof zapytał Milenę, czy byłaby gotowa porzucić swoje życie zawodowe i zamieszkać u niego na wsi. Odpowiedź Mileny nie przekonała Krzysztofa. Uznał, że ich drogi się rozchodzą i powiedział wprost: "Chyba to nie to".
Milena z "Rolnik szuka żony" jest zakochana
Milena nie dała po sobie poznać rozczarowania decyzją Krzysztofa. Na swoim profilu na Instagramie niedługo po zakończeniu przygody z programem odpowiedziała na pytania dotyczące swojego udziału, a teraz nagle zaskoczyła zdjęciem z partnerem. Wygląda na to, że Milena z "Rolnik szuka żony" już znalazła miłość i pozuje z partnerem podczas romantycznej wyprawy do Rzymu.
Internauci wspierają Milenę z "Rolnik szuka żony"
Milena, choć nie została wybrana, zdobyła sympatię widzów. Teraz, kiedy pokazała zdjęcie z ukochanym emocje sięgnęły zenitu i w komentarzach pojawiło się mnóstwo wpisów z gratulacjami dla pary. Fani programu podkreślają, że kandydatka Krzysztofa po zakończeniu przygody z programem nie musiała długo czekać na miłość...
Jak miło widzieć Cię zakochaną i szczęśliwą
Cudnie. Wiedziałam, że szybko odnajdziesz połówkę
Jak słodko! Wszystkiego dobrego, Milenko
Wszystkiego Dobrego dużo miłości
Sądzicie, że Milena w finale "Rolnik szuka żony" poinformuje oficjalnie, że jest zakochana?
Zobacz także: