W 12. edycji programu "Rolnik szuka żony" atmosfera coraz bardziej się zagęszcza. Krzysztof dość szybko zdecydował, że wybiera Agnieszkę i odesłał do domu Milenę. Kiedy przyszedł moment wyjazdu jego wybranki, to rolnik nie krył łez, a w rozmowie z Martą Manowską przyznał, że już tęskni i nie wyobraża sobie rozłąki. Tymczasem teraz kandydatka Krzysztofa z "Rolnika" opublikowała zdjęcie z nowym partnerem. I to jeszcze przed finałem 12. edycji. Co za zaskoczenie!

Krzysztof z "Rolnik szuka żony" wybrał Agnieszkę, a Milena zaskakuje zdjęciem

Krzysztof w programie "Rolnik szuka żony" przyznał, że trudno znosi rozstanie z Agnieszką i nie ukrywał, nie chce, aby wyjeżdżała, ale zdaje sobie sprawę, że jej życie obecnie toczy się w Londynie. "Ja to bym chciał, żeby została już" - poruszał słowami uczestnik. Rolnik mówił wprost, że dzięki Agnieszce zaczął inaczej postrzegać życie.

Wcześniej nie miałem czegoś takiego, że trochę pracy i trochę domu. Kiedyś była tylko praca, a teraz zacząłem doceniać dzięki niej te prawdziwe właśnie życie mówił szczerze Krzysztof z 'Rolnika'

Zanim jednak Krzysztof podjął decyzję o wyborze Agnieszki, musiał zakończyć znajomość z Mileną, czyli drugą kandydatką, którą zaprosił na swoje gospodarstwo. Powodem decyzji rolnika była rozmowa o przyszłości. Krzysztof zapytał Milenę, czy byłaby gotowa porzucić swoje życie zawodowe i zamieszkać u niego na wsi. Odpowiedź Mileny nie przekonała Krzysztofa. Uznał, że ich drogi się rozchodzą i powiedział wprost: "Chyba to nie to".

Milena z "Rolnik szuka żony" jest zakochana

Milena nie dała po sobie poznać rozczarowania decyzją Krzysztofa. Na swoim profilu na Instagramie niedługo po zakończeniu przygody z programem odpowiedziała na pytania dotyczące swojego udziału, a teraz nagle zaskoczyła zdjęciem z partnerem. Wygląda na to, że Milena z "Rolnik szuka żony" już znalazła miłość i pozuje z partnerem podczas romantycznej wyprawy do Rzymu.

Internauci wspierają Milenę z "Rolnik szuka żony"

Milena, choć nie została wybrana, zdobyła sympatię widzów. Teraz, kiedy pokazała zdjęcie z ukochanym emocje sięgnęły zenitu i w komentarzach pojawiło się mnóstwo wpisów z gratulacjami dla pary. Fani programu podkreślają, że kandydatka Krzysztofa po zakończeniu przygody z programem nie musiała długo czekać na miłość...

Jak miło widzieć Cię zakochaną i szczęśliwą

Cudnie. Wiedziałam, że szybko odnajdziesz połówkę

Jak słodko! Wszystkiego dobrego, Milenko

Wszystkiego Dobrego dużo miłości

Sądzicie, że Milena w finale "Rolnik szuka żony" poinformuje oficjalnie, że jest zakochana?

Instagram @milenaq_

