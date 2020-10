Rolnik szuka żony 7. Mateusz nie traktuje Magdy poważnie? "Ona chce jeszcze się rozerwać. Siedzenie w magazynie z ziemniakami nie jest szczęśliwe"

Za nami kolejny odcinek programu "Rolnik szuka żony". Najwięcej emocji wzbudziło szczere wyznanie Józefa, ale również zachowanie Mateusza, kandydata Magdy. Na początku odcinka Magda stwierdziła, że najbardziej czeka... na Pawła, mimo że jej pierwszym zauroczeniem był Adam. A Mateusz? Zdaniem Magdy, przy Mateuszu z pewnością nie wiedziałaby, co to nuda...

Mateusz z "Rolnik szuka żony" - kim jest? Co robi kandydat Magdy?

Mateusz ma 27 lat, mieszka w Gdyni od ośmiu lat i jest menadżerem restauracji. To ciężka praca, ale Mateusz nie narzeka, ponieważ bardzo lubi to co robi. W wolnym czasie lubi spotykać się ze znajomymi, chodzić po restauracjach i klubach. Mateusz nie wie, jak żyje się na wsi. Chce sprawdzić, czy mu się spodoba totalnie inne życie...

Magda chyba nie szuka jeszcze kogoś na tyle poważnie, żeby mieć od razu z nim dzieci. Tylko ona chce jeszcze się rozerwać, przeżyć coś ciekawego. Nie uważam, żeby wieczne siedzenie w magazynie z ziemniakami było czymś szczęśliwym - powiedział Mateusz.

Niektórzy fani stwierdzili, że te słowa to za dużo. Dlaczego? Ponieważ Magda w swojej wizytówce mówiła wprost, że czuje że przyszedł już czas na założenie rodziny:

Czuję, że jestem gotowa na rodzinę. Chciałabym być mamą i mieć męża obok siebie. Chciałabym żyć, żyć szczęściem - powiedziała Magdalena w swojej wizytówce.

Czy Mateusz tego nie dosłyszał?

Kiedy Mateusz przyjechał do Magdy, poczuł się bardzo pewnie. Od razu chciał próbować wszystkiego - był zdecydowanie bardziej rozgadany od Adama. Jednak największe wrażenie na wszystkich, zarówno na Magdzie, jak i jej rodzicach, zrobił Paweł. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że jest połączeniem Mateusza i Adama - nie popada w skrajności.

Mateusz z "Rolnik szuka żony" jest faworytem Magdy?

Podczas rozmów Magdy z jej rodzicami i kandydatami: Pawłem, Adamem i Mateuszem, to właśnie ten ostatni chciał najbardziej się wyróżnić ze wszystkich. Zadawał dużo pytań, ponieważ sam na co dzień mieszka w Gdyni, a życie na wsi jest dla niego czymś nowym.

A wy co sądzicie o Mateuszu? Czy ma szansę zdobyć serce Magdy?

Niespodziewanie na faworyta wyrasta Paweł.

To właśnie on spodobał się też najbardziej rodzicom Magdy! Stwierdzili zgodnie, że jest kimś pomiędzy Mateuszem a Adamem - nie popada w skrajności. Czy pokona pewnego siebie Mateusza?