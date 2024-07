Oglądając zdjęcia i film z kampanii Louis Vuitton przenosimy się w czasy, kiedy kobiety były prawdziwymi damami, stylowe nie oznaczało przesadzone, a czas płynął znacznie wolniej.

Marka wróciła nieco do korzeni i postanowiła rozpropagować to, co w niej najlepsze, czyli klasykę w najstaranniejszej oprawie. Podróż w języku LV oznacza prawdziwy rytuał. Modelki Olga Sherer i Julia Saner wystylizowane na gwiazdy estrady z lat 20. wsiadają do luksusowego samolotu. Lądują pośród surowego krajobrazu gór w Szwajcarii. Zarówno w filmie jak i na zdjęciach nie ma żadnego przypadkowego przedmiotu. Stylowe jest wszystko od strojów modelek poprzez samochód, wykończenie wnętrza samolotu, po kartkę i długopis! Nawet rasa psa jest odpowiednio przemyślana. W takiej scenerii niebywale stylowe robią się także walizki, kufry i torby od Louis Vuitton. Po obejrzeniu tych zdjęć mamy wrażenie, że podróż bez akcesoriów słynnego projektanta po prostu nie ma sensu!

Za piękne ujęcia odpowiedzialny jest Marc Segal. Kolekcja została zainspirowana wystawą "Louise Bourgeois: The Fabric Works" pokazywaną w Wenecji.

Zobaczcie zdjęcia i film!