Wow! Piękna Kamilla Baar wzięła sekretny ślub z Piotrem Kochańskim daleko od Polski, bo... w Lizbonie! Jej wybrankiem jest 53-letni warszawski adwokat, Piotr Kochański.

Jak donoszą media, ślub był skromny, ale niezwykle romantyczny. Baar i Kochański unikali świateł fleszy na co dzień, rzadko pojawiali się na imprezach razem, by nie dawać mediom pożywki do plotek. Od razu zauważono jednak pierścionek na palcu Baar, kiedy to pojawiła się na premierze filmu "Obce ciało. To nie jest pierwszy ślub Baar. Pierwszym mężem Kamilli był aktor Wojciech Solarz. Para rozstała się w 2009 roku, a w styczniu 2011 aktorka urodziła syna Bruna, którego ojcem jest aktor Wojciech Błach.

Ślub Kamilli Baar

W ceremonii zaślubin uczestniczyła niewielka liczba znajomych i rodziny. Świeżo upieczeni małżonkowie mają dzieci z poprzednich związków. Ślub był dużym zaskoczeniem; skromna uroczystość nie była w żaden sposób nagłaśniana. Co ciekawe, aktorka zdecydowała się na przyjęcie nazwiska męża.

W co była ubrana Kamilla w dniu swojego ślubu? Media donoszą, że aktorka wybrała na tę szczególną okazję suknię marki Marc Cain, której jest ambasadorką. Z kolei bukiet kwiatów panny młodej był dziełem Evy Klimek – znanej w kręgach artystycznych krakowskiej kwiaciarki. Skromne, ale eleganckie przyjecie weselne odbyło się w ogrodach lizbońskiego pałacu.