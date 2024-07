Kamilla Baar lubi modę i na wielkie wyjścia, ubiera się tak, by wyróżniać się z tłumu. Na gali "Doskonałość Mody 2013" zdecydowanie jej się to udało, choć mimo to wyglądała delikatnie i z klasą. Aktorka założyła pomarańczowe spodnie w kant, beżowy żakiet, czółenka nude i jasną torebkę.

Zestaw uzupełniła o złote dodatki, takie jak gruba, prosta bransoleta. Do tego rozpuszczone włosy i typowy dla Kamilli delikatny makijaż. Efekt? Paryski szyk, który doskonale pasuje do aktorki. My jesteśmy na "tak", a wy?

