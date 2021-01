Co dziś robi Kamila Łapicka, wdowa po Andrzeju Łapickim? Zrezygnowała z pisania do gazet i poświęciła się innej pasji

Wydawać by się mogło, że małżeństwo z Andrzejem Łapickim otworzyło przed Kamilą Łapicką drzwi do kariery. Mija już dziewięć lat od śmierci aktora i okazuje się, że wdowa po tym jak zniknęła z show-biznesu po śmierci męża, wcale nie ma zamiaru do niego wracać. Nie pisze już do gazet, ale nie zrezygnowała ze swojej największej pasji, jaką jest teatr. Czym obecnie zajmuje się Kamila Łapicka? Wbrew temu, co mogłoby się wydawać to nie ona odziedziczyła majątek po mężu…

Co dziś robi wdowa po Andrzeju Łapickim? Kamila Łapicka zrezygnowała z pisania do gazet i poświęciła się pasji do teatru!

Kamila Łapicka zyskała ogromną popularność w mediach, kiedy zaczęła spotykać się z Andrzejem Łapickim. Związek aktora starszego o 60 lat od swojej partnerki wywołał ogromne kontrowersje, a pod domem pary paparazzi niemal zamieszkali, czekając na ich wspólne zdjęcia. W 2009 roku 25-latka i 85 letni aktor wzięli ślub.

Po śmierci Andrzeja Łapickiego w 2012 roku młoda dziennikarka przez jakiś czas pisała do magazynu „Pani”, potem związała się z tygodnikiem „W sieci”. W międzyczasie Kamila Łapicka zdecydowała się na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim.

Według doniesień tygodnika „Na żywo", wdowa po Andrzeju Łapickim miała otrzymać również stypendium ministra kultury i sztuki na badania dotyczące teatru. Kamila Łapicka założyła też blog zteatru.pl, na którym pisała o swojej prawdziwej miłości, jaką jest teatr.

Jak informował "Fakt.pl", po śmierci aktora wdowa była narażona na problemy finansowe, bo aktor większość majątku zdecydował się przepisać na córkę, Zuzannę, która była o 30 lat starsza od Kamili Łapickiej, oraz na swoją wnuczkę. Aktualnie na profilu wdowy po jednym z najpopularniejszych aktorów od czasu do czasu pojawiają się wpisy dotyczące teatru, ale Kamila Łapińska nie decyduje się na publikacje swoich zdjęć.

Zobacz także: Jak rok po śmierci męża żyje Kamila Łapicka?

Kamila Łapicka przez dłuższy czas pisała m.in. dla magazynu "Pani" czy "W sieci".