Nie milkną echa wypadku, spowodowanego przez Kamila D., znanego dziennikarza, związanego przez lata z TVN. Do zdarzenia doszło w piątek, przed godziną 13, na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. BMW prowadzone przez Kamila D. uderzyło w pachołki ustawione na pasach, jeden z nich trafił w samochód jadący z naprzeciwka. Nikomu nic się nie stało, ale po kontroli policji okazało się, że kierowca luksusowego auta miał aż 2,6 promila alkoholu w organizmie.

Kamil D. został zatrzymany do wytrzeźwienia, następnie będą wykonywane kolejne czynności wyjaśniające zdarzenie:

Został zatrzymany do wytrzeźwienia i wyjaśnienia w policyjnym areszcie. Jak wytrzeźwieje, to będą wykonywane z nim czynności - mówi serwisowi Pudelek.pl aspirant Ilona Sidorko.

W sieci pojawia się mnóstwo komentarzy innych dziennikarzy, którzy zwiastują wielki upadek Kamila D.

Piotrków na trasie A1 to połowa drogi między Warszawą a Katowicami. Jeśli "Kamil D." miał tam przed 13 2,5 promila, to znaczy że przejechał po pijaku ok 140 km i był za kierownicą niespełna 2 godziny. Pomyślcie, co się mogło wydarzyć zamiast wylądowania na słupku przy drodze - napisał Marcin Makowski z „Do Rzeczy” i WP.

Mam szczerą nadzieję, że z żadnego ekranu nie będzie już moralizował, bo nikt mu tej możliwości nie stworzy - skomentował Patryk Słowik z „Dziennika Gazety Prawnej”

Co za upadek. Na A1 z 2,5 promila alkoholu. Dzięki Bogu skończyło się na słupku. A mogło o wiele tragiczniej - napisał Andrzej Gajcy z Onet.pl.