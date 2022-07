Kacperek z "Rodzinki.pl" ma dość! Musiał zabrać głos

Pełnoletni już Mateusz Pawłowski, który podbił serca widzów, wcielając się w rolę Kacperka w serialu "Rodzinka.pl", ostatnio zwrócił na siebie uwagę w mediach społecznościowych. Młody aktor, który wyprawił w czerwcu wielką imprezę z okazji 18-tki, korzystając z wakacji wybrał się w podróż pociągiem. Ulubieniec tysięcy Polaków ujawnił, że postanowił udać się do Zakopanego. W trakcie jazdy zdarzyło się coś, co zmusiło Mateusza Pawłowskiego do opublikowania na Instagramie apelu. Wzburzyło go zachowanie pasażerów.

Kacperek z "Ridzinki.pl" apeluje o niepokazywanie stóp w PKP!

Początkowo Mateusz Pawłowski wydawał się być zadowolony z podróży do Zakopanego. Na InstaStories pojawiły się zdjęcia z wyjazdu serialowego Kacperka z "Rodzinki.pl". Później jednak aktor dziecięcy pożalił się na pasażerów PKP. Nie spodobało mu się, że musi oglądać stopy innych podróżnych! Zwrócił się z apelem do internautów, by nie ściągali butów w komunikacji publicznej.

Drodzy podróżnicy PKP Intercity. Niezależnie od tego, jaką klasą jedziecie do swojego celu. Nikt nie chce patrzeć na wasze stopy, do tego są buty. Nie pozdrawiam - napisał 18-latek.

Po minie na zdjęciu widać, że Mateusz Pawłowski rzeczywiście był mocno poirytowany zachowaniem pasażerów PKP. Co ciekawe, młody gwiazdor rzadko narzeka w mediach społecznościowych. Tym razem widocznie podróżni mocno zaleźli mu za skórę.

Kacperek z "Rodzinki.pl" ma już 18 lat i może mówić, co tylko uważa za słuszne - także w mediach społecznościowych. Myślicie, że takie głosy są ważne? A może młody aktor trochę przesadził?

