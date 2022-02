Kacper Jasper Porębski i Piotr Charaziński rozstali się! Wymowny wpis

Caroline z "Love Island" pokazała, kto wspiera ją po rozstaniu z Mateuszem! Okazuje się, że kilka dni po tym, jak ogłosiła, że jej związek nie przetrwał próby czasu, Caroline wybrała się nad morze, gdzie towarzyszyła jej inna uczestniczka randkowego show Polsatu. Z kim wyjechała na weekend do Sopotu? Spójrzcie tylko na te zdjęcia! Caroline z "Love Island" po rozstaniu wyjechała nad morze Caroline wzięła udział w trzeciej edycji "Love Island" i była w parze z Mateuszem. Między uczestnikami szybko pojawiło się uczucie, a fani mocno im kibicowali. Zakochani razem dotarli aż do wielkiego finału i wygrali program. Caroline i Mateusz zdecydowali, że będą kontynuować swój związek po powrocie do Polski i chętnie publikowali w sieci wspólne zdjęcia. Niestety, kilka dni temu Caroline i Mateusz poinformowali swoich fanów, że podjęli decyzję o rozstaniu. Ostatnio mam dużo wiadomości na temat tego, gdzie jest Mateusz. Niestety, nie wszystko jest tak piękne, jak wygląda w telewizji i byliśmy w publicznym związku, któremu bardzo dużo z Was kibicowało. Bardzo dziękujemy Wam za całe wsparcie. Byliście z nami od początku i widzieliście, jak nasza miłość rozkwitała. Dlatego należy Wam powiedzieć, że jesteśmy w dobrym kontakcie i będziemy się widywać, ale na razie nie jesteśmy razem. Jest to trudny dla obu z nas i chcemy, abyście uszanowali naszą prywatność- pisała Caroline. Zobacz także: "Love Island": Mateusz rozstał się z Caroline, a tydzień temu... Musicie to zobaczyć! Teraz, kilka dni po ogłoszeniu rozstania, Carolina zdradziła, że postanowiła wyjechać na weekend do Sopotu. Okazuje się, że w trudnych chwilach może liczyć na wsparcie Walerii, która również wzięła udział w trzeciej edycji "Love Island". Wypad do...