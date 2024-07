Chłodne poranki już solidnie dają się nam we znaki, dlatego warto pomyśleć o czymś co będzie nas solidnie grzało. Naszym absolutnym must have sezonu jesień-zima 2014/2015 są futra, które ochronią nas przed największym zimnem.

Oczywiście, nie namawiamy was do noszenia futer naturalnych. Modele wykonane ze sztucznego włosia są obecnie doskonałej jakości i na pierwszy rzut oka ciężko je odróżnić.

Specjalnie dla was przygotowałyśmy przegląd najciekawszych propozycji dostępnych obecnie w sklepach. Znajdziecie wśród nich wykonane zarówno z krótkiego, jak i z długiego włosia. Zdobione zwierzęcym motywem i gładkie. Nowością w tym sezonie są kolorowe futra: żółte, różowe, granatowe, miętowe czy beżowe. Każda z was znajdzie coś dla siebie!

W naszej galerii znajdziecie więcej modnych futer na jesień: