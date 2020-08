Michał Paszczyk, komik z kabaretu Paranienormalni niedawno opublikował na swoim Instagramie zdjęcie, które odbiło się szerokim echem w sieci. Internauci nie szczędzili kabareciarzowi gorzkich słów po tym, jak opublikował fotografię z plaży, gdzie w tle stała kobieta o pełniejszych kształtach w samym bikini. Do tego podpis pod zdjęciem, który zamieścił Michał Paszczyk został przez niektóre osoby bardzo źle odebrany. Internauci stwierdzili, że w ten sposób komik naśmiewał się z kobiety. Teraz zdjęcie zniknęło z jego profilu, a kabareciarz nagrał przeprosiny i wytłumaczył, że nie miał na celu naśmiewać się z kogokolwiek. Wyjawił również jak okropne wiadomości przysyłali mu niektórzy internauci.

Michał Paszczyk opublikował na swoim Instagramie selfie z plaży, gdzie w tle znalazła się przypadkowa plażowiczka o pełniejszych kształtach. Do tego pod fotografią zamieścił następujący wpis:

I właśnie ten post spowodował, że na kabareciarza wylała się fala negatywnych komentarzy. Prześmiewczy wpis oburzył internautów i wywołał prawdziwą burzę w sieci. Komentujący przede wszystkim zwracali uwagę na to, że zamieszczenie takiej fotografii i opatrzenie jej dwuznacznym opisem, było bardzo niestosowne. Internauci stanęli w obronie kobiety, a na komika wylał się hejt.

Zdjęcie, które wywołało tyle kontrowersji, już zniknęło z profilu Michała Paszczyka. Komik postanowił nagrać teraz przeprosiny i wytłumaczyć się z zaistniałej sytuacji. Wyjawił również, jak przykre komentarze otrzymał od internautów. Niektórzy nawet życzyli kabareciarzowi śmierci.

Chciałbym złożyć pewnego rodzaju oświadczenie, ale wypowiadam się nie do tych z Państwa, którzy życzą mi szybkiej śmierci i nie do tych, którzy życzą mi, żebym zdechł w boleściach. [...] Zwracam się do tych z Państwa, którzy poczuli się urażeni moim postem. Niestety kompletnie nieprzemyślanym. Po prostu zrobiłem selfie na plaży, wrzuciłem je, nie myśląc o konsekwencjach, nie myśląc nawet o tej pani, która stała w tle - oczywiście powinienem był to zrobić. Po prostu wrzuciłem.