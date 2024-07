Już wkrótce wszyscy fani nieżyjącej Amy Winehouse będą mogli znowu usłyszeć jej głos. 5 grudnia na sklepowe półki trafi krążek z piosenkami , które powstały m.in. tuż przed śmiercią gwiazdy. Pomimo wielu protestów ze strony fanów, którzy obawiali się, że może to zepsuć wizerunek gwiazdy, ojciec Amy zdecydował się wydać 12 utworów swojej córki.

- Wierzę, że o będzie hołd dla jej talentu i część jej dziedzictwa. Po przesłuchaniu całości aż mi dech zaparło. To jest niesamowicie piękne- zdradził w rozmowie z „The Sun” Mitch Winehouse.

Słowa do większości piosenek napisała sama Amy Winehouse. Będą one opowiadać o jej własnych doświadczeniach i przeżyciach ze związku i rozwodu z mężem, Blakem Fielderem- Civilem.

Kupicie płytę Amy?

