Po prawie roku szokowania, w końcu doczekaliśmy się debiutanckiej płyty Madoxa. Już 4 października do sklepów trafi album zatytułowany "La révolution Sexuelle" wyprodukowany przez polskich i zagranicznych producentów. Według zapewnień managementu wokalisty, krążek to mieszanka popu, electro i dance.



Sesję okładkową wykonał duet Grymuza & Lewicka, który współpracował już z Madoxem przy okazji szeroko komentowanego wideoklipu do "High On You".



W przeciwieństwie do teledysków i całej dotychczasowej otoczki, okładka płyty do kontrowersyjnych nie należy. Spodziewaliśmy się po Marcinie chyba czegoś mocniejszego. A wy?

