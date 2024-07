Madonna nie może narzekać na brak pracy. Gwiazda ruszyła niedawno w trasę koncertową, w której uwzględniła także Polskę (1 sierpnia zagra na warszawskim Stadionie Narodowym), a w międzyczasie przygotowywała nowy teledysk "Turn Up The Radio". Efekty kilkudniowej pracy możemy już oglądać.

Teledysk do "Turn Up The Radio" został nakręcony we Włoszech przez Toma Munro, który z Madonną pracował już przy "Give It 2 Me" z 2008 roku. Zdjęcia zrealizowano w pobliżu znanego toru wyścigowego Mugello oraz w pobliskiej Florencji. W klipie Madonna podróżuje samochodem z odkrytym dachem i zbiera przystojnych mężczyzn na imprezę. Jak wam się podoba?

Serwisy Afterparty.pl i Fleszstyle.pl objęły patronat nad imprezą po warszawskim koncercie Madonny. Mamy nadzieję, że zabawa będzie tak samo udana jak w klipie ;-) Zapraszamy!