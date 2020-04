Justyna Steczkowska w końcu zdradziła, jak dba o figurę! Chodzi o jedno konkretne ćwiczenie! 

Justyna Steczkowska może pochwalić się jedną z najlepszych sylwetek w polskim show-biznesie, a jej fani uważają, że zdecydowanie najlepszą! Jaki jest sekret tej perfekcyjnej figury, którą zachwyca się nawet sama Anna Lewandowska? Gwiazda na swoim Instagramie w końcu wyjawiła tajemnicę!

Justyna Steczkowska zdradziła, jak ćwiczy!

Justyna Steczkowska jest bardzo aktywna - sporo koncertuje, podczas występów dużo tańczy, jest w ciągłym biegu. Jednak to nie wszystko! Ważne są również spacery oraz regularne ćwiczenia. Artystka na swoim Instagramie zdradziła szczerze, że podczas kwarantanny nie ma motywacji do treningów, ale wie, że jeśli ich zaprzestanie, straci to, na co pracowała przez lata. Okazuje się, że Justyna Steczkowska robi głównie... brzuszki:

Nie chce mi się ćwiczyć... A bycie w domku wcale nie mobilizuje 😄 Ale szkoda byłoby stracić to co przez ostatnie lata udało się wypracować. Więc idę ćwiczyć 💪😍 Do czego i Was zachęcam. Sto brzuszków dziennie to podstawa - napisała diva.

Jej fani byli w niezłym szoku, że Justyna robi aż tyle brzuszków - to przecież bardzo obciążające ćwiczenie. Niektórzy uważają, że niepotrzebnie, bo Steczkowska ma figurę idealną. Co na to wokalistka?

Daleko mi do ideału , ale po 4o nie ma zmiłuj :( trzeba ćwiczyć. Mi wychodzi dziennie 150 , ale chce dobić do 200 - odpisała fanom w komentarzach piosenkarka.

I to jest wielka inspiracja! A my tylko przypominamy, że Justyna jest po... trzech porodach! WOW!