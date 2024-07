1 z 14

Justyna Steczkowska to artystka, która przez cały rok ciężko pracuje. Gwiazda gra sporo koncertów, angażuje się w nowe projekty oraz w międzyczasie próbuje swoich sił w podboju zagranicznych rynków muzycznych. Nic w tym dziwnego, że wokalistka od czasu do czasu potrzebuje porządnych wakacji, aby zregenerować siły i móc dalej spełniać się artystycznie. Ostatnio gwiazda podzieliła się ze swoimi fanami zdjęciami z wyjazdu do Maroko.

- Kochani, tak mi brakuje słońca :( Myślę, że Wam też, dlatego zamieszczam kilka fotek z ostatnich wakacji w Maroko, żeby rozświetlić trochę ten szary dzień i Was proszę o to samo! - napisała na swojej stronie Steczkowska.

Na zdjęciach widzimy między innymi jak Justyna Steczkowska pozuje na pustynnym tle ubrana w skąpe bikini oraz szykowny kapelusz i chwali się zgrabną figurą. Ależ ona ma ciało!

