Justyna Steczkowska szuka dziewczynki ze zdjęcia sprzed 20 lat

Justyna Steczkowska poszukuje dziewczynki ze starego zdjęcia! Artystka zamieściła na swoim Facebooku poruszający wpis, w którym apeluje do osób, które mogą znać osobę ze zdjęcia. O co chodzi?

Podczas kiedy jedne gwiazdy marzą o bardzo konkretnych, materialnych prezentach gwiazdkowych, inne mają zupełnie inne pragnienia. Justyna Steczkowska życzy sobie, aby odnalazła się dziewczynka z zamieszczonego przez nią zdjęcia. Fotografia pochodzi sprzed około 20 lat i widzimy na niej ucharakteryzowaną artystkę oraz dziewczynkę w wieku około 10 lat. Justyna Steczkowska zdradziła, że obiecała wówczas dziewczynce to zdjęcie, jednak ono zaginęło. Teraz szuka tej osoby, licząc na to, że mimo upływu lat, uda jej się spełnić obietnicę.

Kochani! Mam takie małe, świąteczne marzenie...

Zdjęcie, które widzicie zostało zrobione prawie 20 lat temu. Obiecałam wtedy tej małej dziewczynce, że ono na pewno do niej dotrze. Niestety zaginęło... Męczyło mnie to przez dłuższy czas, bo zawsze staram się słowa dotrzymywać. Dziś, to już dorosła kobieta, która tak jak ja, szczęśliwie wyszła za mąż i ma dzieci, albo szaleje gdzieś po świecie, a może po prostu siedzi sobie w domku i miło spędza czas, nic nie robiąc. Niemniej jednak byłabym szczęśliwa gdyby to zdjęcie, świątecznym cudem odnalezione, do niej dotarło i spełniłabym swoją obietnicę. Czy ktoś z Was ją zna, a może ona zna mnie i właśnie to czyta? Dajcie znać i daj znać Kochana - napisała na swoim profilu Justyna Steczkowska.