Justyna Steczkowska wraz z rodziną odpoczywała na wakacjach w Grecji. Na jej Instagramie pojawiło się klika nagrań, na których możemy podziwiać boską figurę gwiazdy, ale nie tylko. Na jednym z nich Justyna, wraz z córką Heleną oraz siostrą Krystyną... sprzątają plażę na bezludnej, greckiej wyspie! Co na to internauci?

Justyna Steczkowska dała dobry przykład swoim fanom. Jak zaznacza na nagraniu, zawsze stara się sprzątać po innych, ale nigdy się tym nie chwaliła. Jednak w czasach, kiedy tonąca w plastiku i odpadach planeta naprawdę potrzebuje wsparcia i zadbania o nią, artystka postanowiła zachęcić innych do podobnych akcji. Na filmie widzimy, jak Justyna wraz z rodziną sprząta grecką plażę z butelek, korków, papierów... Fani są zachwyceni jej postawą!

Zmieniaj świat swoim przykładem nie opinią

Jestem w mega pozytywnym szoku! ❤️ Brawo brawo brawo! To piękne, że wykorzystuje Pani swoją popularność, żeby dawać dobry przykład!

Super postawa Pani Justyno i dobra lekcja dla wszystkich! Gdyby każdy z nas choć chwilę poświęcił swój czas na posprzątanie tego co jest choćby w zasięgu naszego wzroku i otoczenia, to matka natura byłaby wniebowzięta i odwdzięczyła by się nam z nawiązką - piszą fani gwiazdy.