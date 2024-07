1 z 11

Justyna Steczkowska na Sylwestrze TVN zachwyciła publiczność wielkim show, jakie przygotowała dla krakowskiej publiczności. Diwa zaśpiewała aż 12 utworów, a na scenie pojawiła się aż 5 razy - to absolutny rekord!

Justyna Steczkowska i cygańskie wesele na Sylwestrze TVN

Na początku Justyna wystąpiła w duecie z Patrycją Markowską w piosence Bruno Marsa - "Locked Out Of Heaven". Następnie pojawiła się w złotym kombinezonie z grupą tancerzy, aby wykonać przeboje "Dziewczyna szamana", "Grawitacja" czy "Za karę". Potem artystka przebrała się w czarny, seksowny strój i wykonała swoje taneczne hity - "Kosmiczna rewolucja", "Kryminalna Miłość" oraz oczywiście "Boskie buenos". Punktem kulminacyjnym były jednak dwa występy z cygańskim weselem w tle. Justyna jako cygańska królowa porwała publiczność utworami z nowej płyty - "Kto i z kim", "Maruśka", "Kto wciska mi kit", "I na co mi to było", "Los to łobuz". Justyna tego wieczoru postawiła na kreacje od Lilit i Tomaotomo. I tym sposobem przyćmiła innych artystów!

Duet z Patrycją Markowską - wideo

