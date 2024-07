1 z 12

16. października 2016 roku w Koszalinie odbył się Premierowy Koncert Muzyki Filmowej, w którym wzięło udział kilku topowych artystów polskiej sceny, z Justyną Steczkowską na czele. Na spektakularnym show pojawiło się około 4 tys. osób!

Justyna Steczkowska w ośmiu kreacjach na koncercie!

Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Krzysztof Kiljański, Mietek Szcześniak oraz wielka orkiestra symfoniczna pod batutą Tomka Szymusia wykonali największe filmowe hity m.in. "My Heart Will Go On", "Golden Eye" i wiele innych.

Na scenie pojawili się również znani tancerze: Tomasz Barański, Anna Głogowska, Krzysztof Hulboj, Janja Lesar. Największą jednak uwagę przykuwała zjawiskowa Justyna Steczkowska, która tego wyjątkowego wieczoru pojawiła się aż w ośmiu kreacjach. Każda została uszyta specjalnie na trasę muzyki filmowej, każda u innego projektanta, m.in. Elisabetha Franchi, Green Funky, Lilit, Oksana Pastuszka, Potis & Verso, Gatta. We wszystkich diwa prezentowała się genialne i... bardzo seksownie.

Kolejne koncerty odbędą się:

6.10 Koszalin | Hala Widowiskowo-Sportowa

19.10 Wrocław | Hala Stulecia

23.10 Gdynia | Hala Arena

26.10 Szczecin | Hala Azoty Arena

08.11 Poznań | Hala Arena

13.11 Lublin | Hala Globus

23.11 Olsztyn | Hala Urania

04.12 Zielona-Góra | Hala Widowiskowo-Sportowa CRS

07.12 Katowice | Hala Spodek

12.02 Warszawa | Hala Torwar

