Justyna Nagłowska zdradziła, kiedy urodzi trzecie dziecko!

Justyna Nagłowska i Borys Szyc spodziewają się dziecka. Ich marzenie o ślubie na razie musi poczekać, ale planują skromną uroczystość jedynie w gronie najbliższych. Partnerka gwiazdora od czasu do czasu publikuje w sieci swoje zdjęcia, a tym razem pochwaliła się fotografią ciążowego brzuszka, który jest już całkiem spory! Justyna Nagłowska zdradziła też, kiedy na świat przyjdzie jej trzecie dziecko. Zobaczcie...

Justyna Nagłowska pochwaliła się na Instagramie zdjęciem w codziennej, wygodnej stylizacji, w której jej ciążowy brzuszek jest już bardzo widoczny. Pod zdjęciem napisała:

Tym samym zdradziła, że już na wiosnę jej rodzina powita na świecie nowego członka rodziny. Justyna Nagłowska i Borys Szyc dotychczas nie zdradzili płci swojego dziecka, ale biorąc pod uwagę fakt, że chronią swoją prywatność, najprawdopodobniej poznamy ją dopiero po narodzinach.

Partnerka aktora pogratulowała też innym kobietom, które spodziewają się dziecka i porównała ciążę do cudu świata. Bardzo cieszy się, że po raz trzeci zostanie mamą, a warto przypomnieć, że ma już dwie córki: Franię i Stefanię.

To, że rosną w nas nowe życia, że nosimy w brzuchach nasze dzieci, to najbardziej niesamowity i niezwykły cud świata! I my jesteśmy współautorkami, wraz z tatusiami naszych dzieci, tego cudu. - dodała Justyna Nagłowska.