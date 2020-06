Justyna Majkowska była gwiazdą Ich Troje. Jak wygląda dziś i czym się zajmuje?

Justyna Majkowska była wokalistką zespołu Ich Troje przez dwa lata (2001-2003) i to właśnie wtedy grupa zdobywała największe sukcesy, w tym między innymi 7. miejsce na Konkursie Piosenki Eurowizji. W tym okresie powstały również największe hity zespołu, które wszyscy na pewno pamiętają do dziś. Piosenkarka po odejściu z grupy odsunęła się ze świata show biznesu. Dlaczego zatem Justyna Majkowska postanowiła rozstać się z grupą, która biła wówczas rekordy popularności w Polsce? Czym się teraz zajmuje i jak wygląda? Poznajcie jej historię!

Justyna Majkowska - najpopularniejsza wokalistka Ich Troje. Czym zajmuje się dziś i jak wygląda?

Justyna Majkowska od najmłodszych lat była związana z muzyką. Grała na pianinie, gitarze, uczyła się też śpiewu operowego. Współpracowała między innymi z zespołem Erato, z którym występowała na wielu koncertach i zdobyła szereg nagród. Jednak prawdziwą rewolucją w jej życiu okazał się być rok 2001. To właśnie wtedy piosenkarka dołączyła do grupy Ich Troje, zastępując Magdę Femmę. Lider zespołu, Michał Wiśniewski, o istnieniu Justyny Majkowskiej dowiedział się dzięki Andrzejowi Wawrzyniakowi, założycielowi zespołu Erato, w którym występowała.

East News

To właśnie z Justyną Majkowską grupa Ich Troje nagrała hitową płytę "Ad.4", na której znalazły się takie przeboje zespołu jak: "Zawsze z Tobą chciałbym być", "Wypijmy za to", "Powiedz", czy "Lecz to nie to". Fani pokochali skromną artystkę, którą cechowała ciepła, czysta barwa głosu. To właśnie w latach 2001 - 2003, kiedy w zespole była Justyna Majkowska, piosenki "Ich Troje" były w Polsce na szczytach list przebojów.

East News

Co zatem spowodowało, że Justyna Majkowska zdecydowała się odejść z zespołu, który był wówczas jednym z najpopularniejszych w Polsce?

Byłam po prostu tym wszystkim zmęczona. To był główny powód. Wszyscy powtarzali mi, że trzeba być idiotką, żeby odchodzić z zespołu w momencie, gdy jest na szczycie i gdy można już spijać śmietankę z popularności – wyjawiła wokalistka w rozmowie z Plejadą.

East News

Tłumaczyła, że miała dość ciągłego życia na walizkach, przeszkadzał jej także brak prywatności. Podobno do tej decyzji popchnęła ją także... miłość! Justyna Majkowska związała się z Błażejem Szychowskim, ówczesnym członkiem ekipy tanecznej Ich Troje.

Błażej ujął mnie, bo jest zabawnym, uroczym facetem. A przy tym szczerym, dobrym, ciepłym facetem. Ma hopla na punkcie tańca. Niedawno odszedł z Ich Troje, żeby poważnie zająć się swoją pasją. Chce się rozwijać, latem zamierza wyjechać do Stanów i uczyć się na Broadwayu - mówiła wówczas w rozmowie z Onet.pl, Justyna Majkowska.

East News

Wielkim marzeniem wokalistki było założenie rodziny, jednak wizja przyszłości jej partnera była inna. Te nieporozumienia doprowadziły wkrótce do rozstania tej pary. W 2005 roku Majkowska wyszła za mąż za Jarosława Miśkiewicza, który nie miał nic wspólnego z branżą rozrywkową. Małżeństwo niedługo potem doczekało się dziecka. Justyna Majkowska poświęciła się rodzinie i pracy w szkole, jednak nie zapomniała do końca o muzyce. W 2011 roku powstała jej solowa płyta "Zakochana od jutra".

AKPA/Palicki

Wokalistka bardzo strzeże swojego życia prywatnego, ale kilka lat temu pojawiły się informacje o rozpadzie jej małżeństwa z Miśkiewiczem. Justyna Majkowska nie skomentowała jednak tych doniesień. Wygląda jednak na to, że piosenkarka jest znów szczęśliwie zakochana i do tego doczekała się kolejnej dwójki dzieci - Anielki i Gustawa.

East News

Czym zatem zajmuje się teraz? W 2018 roku kandydowała do Rady Powiatu Zduńskowolskiego, a na co dzień pracuje w szkole specjalnej, w której zajmuje się terapią dzieci z autyzmem. Ponadto jest także ambasadorką fundacji AMI, pomagającej osobom niepełnosprawnym. Justyna Majkowska do końca jednak nie zapomniała o zespole Ich Troje. Kilkukrotnie gościnnie występowała z grupą, między innymi na Eurowizji w 2006 roku, a także na jubileuszowych koncertach zespołu.

Justyna Majkowska była wokalistką zespołu Ich Troje w latach 2001 - 2003. Pomimo iż teraz skupia się na wychowywaniu dzieci i pracy w szkole, to jednak muzyka zawsze jest w jej sercu!