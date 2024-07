1 z 8

Festiwal Filmowy w Cannes to nie tylko doskonała okazja dla świata filmu, aby zebrać się w jednym miejscu i cieszyć oczy filmowymi premierami, ale też najgorętsza imprezowa miejscówka na mapie Europy w tym czasie. Nic więc dziwnego, że do Francji zjeżdżają też celebryci zainteresowani tylko i wyłącznie dobrą zabawę. Jednym z nich jest Justin Bieber, który bawi się w Cannes już od kilku dni. Ostatnio paparazzi przyłapali go na spacerze, podczas którego młody wokalista szpanował umięśnioną klatą. Trzeba przyznać, że nastolatek ma się czym pochwalić, a uwagę zwracały również jego liczne tatuaże.

Zobaczcie Justina w Cannes: