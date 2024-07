Pierwszy koncert Justina Biebera w Polsce to nie lada przeżycie dla jego wiernych fanek, wśród których znajduje się Honorata Skarbek. Sam gwiazdor ma nieco bardziej wyluzowane podejście do swojej wizyty w Łodzi i traktuje ją po prostu jako kolejny punkt w trasie koncertowej "Believe". Świadczy o tym chociażby wpadka jaką zaliczył na swoim Twitterze, gdzie w jednym z wpisów pomylił Polskę z... Rosją.

Występ w Polsce jest częścią trasy koncertowej podczas której Justin Bieber zagra 124 koncerty na całym świecie. W piątek gwiazdor wystąpił we Włoszech po czym wsiadł w autokar i ruszył do Łodzi. O poczynaniach pochwalił się na Twitterze:

- Uśmiecham się we Włoszech. Jestem w drodze do Rosji po raz pierwszy - napisał w sobotę Bieber.

Po kilku godzinach kompromitujący post zniknął, a na jego miejsce pojawił się nowy:

- W końcu dojechałem. Polska. Mam biblioteczkę. Ktoś poleci jakąś dobrą książkę?

