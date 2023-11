Justin i Hailey Bieberowie najwyraźniej pokonali kolejny kryzys. Nie jest żadną tajemnicą, że para przeżywała ostatnio ciężkie chwile. Hailey przyłapała bowiem swojego męża na pisaniu SMS-ów do Seleny Gomez! Jak podawały zagraniczne serwisy, modelka zrobiła Bieberowi ogromną awanturę, a ich relacja zawisła na włosku.

Na szczęście Justin i Hailey szybko doszli do porozumienia, a skruszony mąż zabrał swoją żonę... na lody w kubeczku. Parę przyłapali paparazzi, a wtedy Justin zrobił coś niespodziewanego!

Justin Bieber rozdaje pieniądze na ulicy

Justin Bieber i Hailey wybrali się do jednej z kawiarni w Los Angeles. Para poszła na lody, ale nie było to zwyczaje wyjście. Justin, który zazwyczaj ukrywa się przed paparazzi i jest rozdrażniony, gdy ktokolwiek go zaczepia, tym razem rozdawał wszystkim autografy i chętnie pozował do zdjęć. Ale to nie wszystko!

Paparazzi przyłapali Justina, gdy nagle podbiegł do bezdomnego i... dał mu do ręki ogromną sumę. Mężczyzna przyznał potem, że otrzymał od wokalisty aż 500 dolarów, czyli ok. 1600 złotych!

Wygląda na to, że randka Justina z Hailey była bardzo udana, skoro wokalista miał tak dobry nastrój. Chyba nie musimy się martwić o ich małżeństwo!

Justin i Hailey ostatnio przechodzili kolejny kryzys

Justin nigdy nie przepadał za śledzącymi go paparazzi

