Justin Bieber i Hailey pierwszy raz razem na oficjalnej imprezie. Nie szczędzili sobie czułości!

Choć od ślubu kościelnego Justina Biebera i Hailey Baldwin minęło już kilka miesięcy, para unikała oficjalnych wyjść. Jedyne ich zdjęcia, jakie pojawiały się w mediach, były zrobione ukradkiem przez paparazzi. Teraz jednak Justin i Hailey postanowili oficjalnie zaprezentować się na imprezie poświęconej piosenkarzowi. Zobaczcie ich najnowsze zdjęcia, na których nie szczędzą sobie czułości!

Justin Bieber i Hailey Baldwin na premierze dokumentu "Justin Bieber: Seasons"

Hailey i Justin Bieberowi stronią raczej od show-biznesu. Piosenkarz, po wielu latach walki z uzależnieniami, nie chce znowu wpaść w pułapkę i być pod ostrzałem fotoreporterów. Mimo wszystko wciąż budzi ogromną sensację. Justin Bieber stara się jednak uważnie wybierać imprezy, na których się pojawia.

Na jednej z nich nie mogło go zabraknąć. Chodzi o premierę dokumentu, który nakręcono podczas pracy Justina Biebera nad jego nowym krążkiem, który ma trafić na sklepowe półki już 14 lutego. Artysta postanowił uświetnić tę uroczystość swoją obecnością. U jego boku pojawiła się piękna Hailey Bieber, której muzyk nie odstępował na krok. Justin nie szczędził jej również czułości. Podczas pozowania do zdjęć co chwilę całował ją po rękach, a nawet w szyję.

Jedno jest pewne: gdy Selena Gomez zobaczy te fotki, pęknie jej serce!

East News

Justin jest zapatrzony w swoją żonę jak w obrazek!

East News

To bardzo rzadki widok! Justin i Hailey raczej nie pokazują się razem na oficjalnych imprezach. Jednak teraz zrobili wyjątek