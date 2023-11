Julia wytłumaczyła, że siniaki robią jej się przez to, że ma delikatną skórę:

Kochani, siniaki na nogach mam od dawna, mam bardzo delikatną skórę i szybko się robią, a długo znikają. Nie chcę nakładać na nie za każdym razem tony tapety. Taka już ich uroda, nie chcę tego zasłaniać, chociaż staram się to mimo wszystko leczyć. Wiem, że wielu z Was ma także wrażliwą skórę i często słyszy „pobili cię czy jak”? Wyszłam dziś naturalnie, bez rajstop, bez korektora, tony make up’u by to zakryć. Nie jestem idealna, nikt nie jest.