Julia Wróblewska pochwaliła się powiększonymi ustami! W komentarzach zawrzało. Lepiej?!

Julia Wróblewska trafiła do szpitala! Pokazała zdjęcie z izby przyjęć. Młoda aktorka trafiła do szpitala położniczo-ginekologicznego w Warszawie, ponieważ uskarżała się na ból w podbrzuszu. Ten wpis bardzo zaniepokoił fanów. Zaczęli pytać, czy jest w ciąży. Julia Wróblewska zabrała głos w sprawie. Co się dzieje ze zdrowiem młodej aktorki? Zobacz także: W ciszy przeżywała prawdziwy koszmar! Jak Julia Wróblewska wyszła na prostą? Czy uratowała ją miłość? Julia Wróblewska trafiła do szpitala Julia Wróblewska kilkanaście lat temu była najbardziej znanym dzieckiem w Polsce. Jednak ogromna popularność jaką wówczas zyskała, odcisnęła na niej piętno. Dopiero niedawno aktorka przyznała, że przeszła załamanie nerwowe i cierpiała na depresje oraz stany lękowe. Obecnie korzysta z terapii i zażywa leki farmakologiczne, które pomagają jej w powrocie do zdrowia. Fani młodej gwiazdy bardzo martwią się o jej zdrowie. Tym bardziej teraz, kiedy na jej Instagramie pojawił się niepokojący wpis za szpitala: W końcu przyjęta, ale nie martwcie się, czekam na USG. I nie, nie ciąża. - napisała na Instagramie. Julia Wróblewska trafiła do jednego z warszawskich szpitali ginekologiczno położniczych, dlatego od razu postanowiła wyjaśnić, że wcale nie chodzi o ciążę. Młoda aktorka skarży się na sile bóle podbrzusza: Boli mnie całe podbrzusze i to dość mocno. Wczoraj byłam w dwóch przychodniach i kazali mi się zgłosić na izbę przyjęć ginekologiczną, bo moja mama miała torbiele na jajnikach i lepiej było to sprawdzić i tam się okazało, że wszystko jest ok i badania krwi mam w porządku i że jeżeli nie przestanie mnie dzisiaj boleć to mam się zgłosić na SOR, bo może to być wyrostek albo coś z jelitami i pewnie tam będę...