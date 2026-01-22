Julia Walczak i Katarzyna Zillmann przez pięć lat tworzyły parę, która zyskała sympatię zarówno środowiska sportowego, jak i medialnego. Z czasem obserwatorzy zaczęli dostrzegać, że Julia przestała towarzyszyć Katarzynie na widowni TzG. Wkrótce pojawiły się informacje, że ich związek dobiegł końca. Jednym z możliwych czynników rozstania była bliska relacja Zillmann z jej taneczną partnerką Janją Lesar, która zacieśniła się w trakcie trwania programu. W końcu Walczak przerwała milczenie i szczerze opowiedziała o tym, jak się czuje.

Julia Walczak przerywa milczenie po rozstaniu z Katarzyną Zillmann

Katarzyna Zillman i Julia Walczak rozstały się w pokojowych warunkach. Mimo to, jak sama przyznaje Walczak, rozstanie z Zillmann było dla niej wyjątkowo trudnym doświadczeniem. Po tygodniach milczenia i braku oficjalnych komentarzy, Julia Walczak zdecydowała się na publikację, która odsłoniła jej aktualny stan emocjonalny. Zamieściła na swoim profilu na Instagramie rolkę z kolacji z przyjaciółmi. Nagranie ukazało ją w otoczeniu bliskich, w przyjemnej atmosferze wieczornego spotkania.

Choć materiał był krótki, to dołączony do niego opis wzbudził wiele emocji i reakcji ze strony obserwatorów. Julia Walczak zapewniła, że już czuję się lepiej.

Gdy ktoś pyta, jak się czuję, to mówię, że nie wiem. Ale tak wyglądam w randomowy czwartek na kolacji z moimi ludźmi. Więc chyba jest lepiej napisała Julia Walczak.

Internauci wspierają Julię Walczak

Choć Walczak nie odniosła się bezpośrednio do powodów rozstania ani nie komentowała relacji Katarzyny Zillmann z Janją Lesar, jej publikacja daje do zrozumienia, że stara się rozpocząć nowy etap życia. Wygląda na to, że idzie jej to naprawdę dobrze. Pod opublikowaną rolką pojawiła się lawina komentarzy. Internauci nie kryli wzruszenia, dzieląc się słowami wsparcia i otuchy. Szczerość sportspenki poruszyła wielu użytkowników, którzy docenili brak dramatyzmu i autentyczność Julii.

Promieniejesz.

Bądź szczęśliwa,kochana... tego Ci życzę.

Pięknie rośniesz w siłę czytamy w komentarzach.

