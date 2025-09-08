Julia von Stein zdecydowała się na radykalną zmianę wyglądu. Celebrytka przeszła serię inwazyjnych operacji plastycznych, w tym lifting twarzy metodą deep plane. Choć od zabiegu minęło zaledwie kilkanaście dni, Julia już pokazuje efekty w mediach społecznościowych, otwarcie mówiąc o bólu, opuchliźnie i trudnej rekonwalescencji.

Julia von Stein ujawniła kulisy operacji

Julia von Stein jakiś czas temu wyjawiła, że choć nigdy nie planowała operacji, po wypadku samochodowym, w którym doznała urazu twarzy, zauważyła asymetrię – jedno oko zamykała szybciej niż drugie. Celem zabiegu było wyrównanie tej nierówności.

Po operacji celebrytka chętnie dzieliła się ze swoimi fanami zdjęciami i nagraniami, gdzie followersi mogli zobaczyć ją w bandażach. Teraz na instagramowym profilu Julia zapowiedziała premierę filmu na TouTube odsłaniającego kulisy operacji, który pojawił się 7 września.

Na Instagramie natomiast pojawiło się kilka postów ukazujących zarówno nowy wygląd celebrytki, jak i ten tuż po operacji, gdzie schowana była za bandażami.

Nowy początek - czytamy w jednym z postów.

Krzysztof Gojdź zabrał głos w sprawie

Decyzja Julii wzbudziła spore emocje. Znany lekarz medycyny estetycznej Krzysztof Gojdź skrytykował zabieg, stwierdzając, że wykonanie liftingu twarzy u 29-latki to „nieporozumienie”. Według niego takie zabiegi powinny być zarezerwowane dla osób starszych – po 45.–50. roku życia

Niestety, coraz młodsze osoby zaczynają swoją przygodę z medycyną estetyczną czy nawet chirurgią plastyczną. Chcą poprawiać bardzo często swoje naturalne piękno i młodość - wyjawił lekarz w rozmowie z Plotkiem.

Lifting twarzy w wieku dwudziestu paru lub trzydziestu paru lat jest nieporozumieniem. W tym wieku nie ma co liftingować. Skóra twarzy jest naturalnie napięta, nie ma tzw. chomiczków, chyba że powstały z utraty masy ciała. Lifting to jest już poważny zabieg, który można wykonać po 45., 50. roku życia - dodał Gojdź.

