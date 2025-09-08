Julia von Stein pokazała zdjęcia po operacji. "Nowy początek"
Julia von Stein, znana z programów „Królowe życia” i „Diabelnie Boskie”, niedawno zdecydowała się na dużą metamorfozę – a konkretnie na lifting twarzy metodą deep plane. Teraz celebrytka postanowiła zdradzić szczegóły zabiegu i opublikowała nowe nagranie.
Julia von Stein zdecydowała się na radykalną zmianę wyglądu. Celebrytka przeszła serię inwazyjnych operacji plastycznych, w tym lifting twarzy metodą deep plane. Choć od zabiegu minęło zaledwie kilkanaście dni, Julia już pokazuje efekty w mediach społecznościowych, otwarcie mówiąc o bólu, opuchliźnie i trudnej rekonwalescencji.
Julia von Stein ujawniła kulisy operacji
Julia von Stein jakiś czas temu wyjawiła, że choć nigdy nie planowała operacji, po wypadku samochodowym, w którym doznała urazu twarzy, zauważyła asymetrię – jedno oko zamykała szybciej niż drugie. Celem zabiegu było wyrównanie tej nierówności.
Po operacji celebrytka chętnie dzieliła się ze swoimi fanami zdjęciami i nagraniami, gdzie followersi mogli zobaczyć ją w bandażach. Teraz na instagramowym profilu Julia zapowiedziała premierę filmu na TouTube odsłaniającego kulisy operacji, który pojawił się 7 września.
Na Instagramie natomiast pojawiło się kilka postów ukazujących zarówno nowy wygląd celebrytki, jak i ten tuż po operacji, gdzie schowana była za bandażami.
Nowy początek
Krzysztof Gojdź zabrał głos w sprawie
Decyzja Julii wzbudziła spore emocje. Znany lekarz medycyny estetycznej Krzysztof Gojdź skrytykował zabieg, stwierdzając, że wykonanie liftingu twarzy u 29-latki to „nieporozumienie”. Według niego takie zabiegi powinny być zarezerwowane dla osób starszych – po 45.–50. roku życia
Niestety, coraz młodsze osoby zaczynają swoją przygodę z medycyną estetyczną czy nawet chirurgią plastyczną. Chcą poprawiać bardzo często swoje naturalne piękno i młodość
Lifting twarzy w wieku dwudziestu paru lub trzydziestu paru lat jest nieporozumieniem. W tym wieku nie ma co liftingować. Skóra twarzy jest naturalnie napięta, nie ma tzw. chomiczków, chyba że powstały z utraty masy ciała. Lifting to jest już poważny zabieg, który można wykonać po 45., 50. roku życia
Zobacz także: Julia von Stein poprawiła sobie całą twarz. Pokazała się 4 dni po zabiegu i... nie zgadniecie, co zrobiła