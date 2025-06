Czy córka Miss Polonia sprzed lat pójdzie w ślady mamy? Julia Tychoniewicz, która od lat buduje swoją pozycję w świecie mediów społecznościowych, pojawiła się niedawno na gali Miss Polonia 2025. Jej obecność wzbudziła spore zainteresowanie – w końcu to właśnie jej mama, Ewa Tylecka, zdobyła koronę w 1995 roku. Czy Julia rozważa start w prestiżowym konkursie? W rozmowie z Party.pl zdradziła, jakie ma podejście do tego tematu i jak postrzega rolę współczesnych Miss.

Reklama

Julia Tychoniewicz wystąpi w konkursie Miss? Jej mama zdobyła tytuł w 1995!

Ewa Tylecka zdobyła tytuł Miss Polonia w 1995 roku. Po wygranej w konkursie piękności zaczęła karierę w modelingu, a z czasem wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Obecnie mieszka na Bahamach, gdzie ułożyła sobie życie prywatne i zawodowe. Jej córka, Julia Tychoniewicz, również związana jest ze światem mody i mediów. Mieszka na Bahamach i prowadzi popularne profile w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, gdzie pokazuje kulisy swojej pracy oraz codzienne życie. Julia chętnie przyjeżdża do Polski, a ostatnio pojawiła się nawet na wyborach Miss Polonia 2025, które wygrała Maja Todd. Na wydarzeniu influencerka rozmawiała z naszym dziennikarzem Party.pl i zdradziła, czy chciałaby wystąpić w konkursie Miss. Jej odpowiedz, nie budzi wątpliwości!

Nigdy o tym nie marzyłam. Ja myślę, że robię swoje własne kroki tam, gdzie jestem szczęśliwa i moim zdaniem to wszyscy mogą brać przykład od Miss i mięć to dobro samo w sobie. Na przykład ja nie potrzebuję być Miss, żeby robić coś dobrego, żeby pomagać ludziom powiedziała Julia Tychoniewicz.

Co jeszcze miała do powiedzenia na ten temat influencerka? Jak konkurs Miss Polonii wspomina jej mama? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by się tego dowiedzieć.

Zobacz także:

Reklama