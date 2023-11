3 z 5

Dla Julii nie było to nic nowego, bo wcześniej śpiewała już w zespole razem ze swoimi siostrami. Napisała piosenki, a Ian nakręcił do jednej z nich teledysk. Ich produkcje spodobały się krytykom i zostały ciepło przyjęte przez słuchaczy. Nowy artystyczny rozdział w karierze Pietruchy okazał się jednocześnie końcem jej związku i początkiem wojny z Ianem o prawa autorskie do płyty „Parsley”.

Wreszcie stabilizacja

Po wyprodukowaniu płyty już naprawdę się wzajemnie nienawidziliśmy - stwierdził Ian w jednym z wywiadów.

W innych oskarżył żonę o kradzież pomysłów na płytę, ale sprawy o to nigdy nie wniósł do sądu. Gdy wyjechał w kolejną podróż, tym razem do Stanów Zjednoczonych, Julia zaangażowała się w promowanie albumu. Ruszyła też w trasę koncertową po Polsce. Wśród jej muzyków był także gitarzysta Mateusz Jankowski...