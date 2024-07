Julia Kamińska podczas piątkowego spotkania "Szlachetnej Paczki" z gwiazdami, aktorka została nagrodzona za pomoc w akcji. My jednak zwrciłyśmy uwagę na to, co miała na sobie. Aktorka na tę okazję wybrała look wprost z wiosenno-letniej kolekcji Marciano Guess.

Reklama

Zobaczcie więcej modnych ubrań z szaf gwiazd

Julia Kamińska to aktorka, która jest znana przede wszystkim z serialu TVN "BrzydULA". Podczas piątkowego eventu charytatywnego, miała na sobie modne rurki o długości 7/7, które kosztują 759 złotych. Gwiazda swój look uzuepłniła również koszulą w najmodniejszym zestawieniu kolorystycznym sezonu. Biało-czarna bluzka, również z metką Marciano Guess kosztuje 619 złotych.

Reklama

Jak oceniacie ten look?