Natasza Urbańska w wielu wywiadach powtarzała, że liczy się z opinią Janusza Józefowicza i zawsze prosi go o cenne rady. Mąż Nataszy nigdy jej nie faworyzował i kiedy coś mu się nie podobało, to głośno o tym mówił. Dlatego również teraz postanowił skomentować najnowsze dzieło Nataszy- teledysk do utworu „ All The Wrong Places”.

- Mnie to nie musi się podobać. To jej muzyka, jej świat. Tańca, niestety, tam nie było. I nad tym ubolewam. Dlatego, że do takiego teledysku mogli wziąć dowolną osobę, zawieźć na plażę i sfilmować. Nataszę stać na więcej- zapewniał w rozmowie z „Vivą” Józefowicz.

Zgadzacie się z opinią męża Urbańskiej? Również uważacie, że klip jest za słaby jak na możliwości młodej wokalistki?

Reklama