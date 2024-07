Jeszcze nie rozpoczęła się 13.edycja „Tańca z Gwiazdami” a już głośno jest o konfliktach miedzy Józefowiczem a Egurrolą. Okazuje się, że nowy juror nie chciał żeby jego rywal zajmował się choreografią do występu Nataszy Urbańskiej pierwszym odcinku show!

Jak poinformował „Fakt” Janusz Józefowicz zażądał również, żeby razem z Urbańską na scenie pojawili się tancerze z jego teatru. Producenci programu mieli problem, ponieważ do tej pory to Agustin Egurrola był odpowiedzialny za choreografię i to jego grupa taneczna towarzyszyła gwiazdom na parkiecie.

Produkcja zaakceptowała żądania Józefowicza, jednak jego choreografię i tancerzy zobaczymy w jednym z kolejnych odcinków „TzG”.

Wszystko wskazuje więc na to, że to dopiero początek wojny między artystami. Myślicie, że panowie pozwolą sobie na ostre słowa krytyki w programach na żywo?

