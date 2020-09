Józef z "Rolnik szuka żony" podpadł widzom: "Nietrafiona rozmowa. Pogrążył kobietę." 

Wreszcie ruszyła długo wyczekiwana 7. edycja "Rolnik szuka żony". Swojej drugiej połówki w tej edycji szukają: Magdalena, Maciej, Paweł, Dawid i Józef. Ten ostatni nieco podpadł internautom. Co wydarzyło się u najstarszego uczestnika tej edycji - Józefa podczas czytania listów od kandydatek?

Czy 68-letni Józef znajdzie miłość w "Rolnik szuka żony 7"?

Uczestnicy 7. edycji "Rolnik szuka żony" już nie mogli doczekać się momentu, w którym będą mogli przeczytać listy od kobiet i mężczyzn, którzy chcą starać się o ich względy na antenie TVP. 68-letni Józef ze wsi Tarzymiechy Trzecie już od pierwszej chwili nie miał wątpliwości, że wśród zgłoszeń znajdzie wymarzoną dla siebie kobietę.

W rozmowie z Martą Manowską od razu określił, że szuka kobiety do życia, a nie tylko do łóżka. Jednocześnie dodał, że "kochać się lubi, ale to przecież nie wszystko". Józef odrzucił sporo kandydatek. Jedna z nich była od niego starsza, jednak on szuka kobiety młodszej co najmniej z 10 lat. Innym razem kandydatkę skreślił fakt, ze dołączyła zdjęcie w słonecznych okularach przez co nie można było dostrzec jej oczu. Inna paliła papierosy.

Było również zgłoszenie, po którym Józef zdecydował się zadzwonić do autorki listu.

- Czemu taka smutna jesteś? Zapracowana? - spytał patrząc na zdjęcie

- Na weselu wtedy byłam

- Skacowana?

- Nie. Jak się nie podobam no to trudno...

- No nie, dziękuję

Na niezbyt udaną rozmowę zwróciła również uwagę Marta Manowska:

Możesz być milszy?

Wybredność Józefa skomentowali również internauci:

- Nietrafiona rozmowa. Pogrążył kobietę. Nikt nie chce się bawić w pocieszyciela bo sam chce być pocieszony

- Taki nie za miły ten Pan 🤣

- Rozwalił mnie tym tekstem Pierwsze wrażenie robi się tylko raz, a Pan się pogrążył. Nie dla niego taka kandydatka, za głupi i za płytki byłby dla tej Pani. Powinna się cieszyć, że nie została wybrana i skompromitował

Wielu internautów porównuje Józefa z Waldemarem z 6. edycji, który ostatecznie nie wybrał nikogo i zrezygnował z udziału z programu.

Jednak warto zauważyć, że Józef od początku określił, jakie ma wymagania względem swojej wymarzonej kobiety. Wśród komentujących znalazło się również wiele osób, które podkreśliły, że nie powinno się oceniać kandydatów już po pierwszym odcinku i dobrze, że rolnik wie czego chce:

- Po 1 odcinku poprzedniej edycji większość narzekała na Jakuba. A potem okazał się najprzyzwoitszy ze wszystkich. A,że chłop ma swoje lata to ma i wymagania. Jeszcze się okaże, że będzie jednym z ulubieńców widzów.

- Bardzo dobrze, przynajmniej ma jakieś wymagania...

- Józek skradł dzisiejszy odcinek 🔥

Jak myślicie, jak dalej potoczą się losy Józefa w nowej edycji "Rolnik szuka żony"? Już za tydzień poznamy wybory wszystkich kandydatów!

Już w najbliższą niedzielę poznamy wybory wszystkich kandydatów.