Smutna wiadomość z ostatniej chwili. Jak podaje TVP Info, zmarł były premier i marszałek Sejmu Józef Oleksy. Od 10 lat walczył z chorobą nowotworową. Odszedł dziś nad ranem w wieku 68 lat. Informację o śmierci byłego premiera przekazał sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski.

Józef Oleksy w latach 1993-1995 był Marszałkiem Sejmu, a od 7 marca 1995 do 7 lutego 1996 premierem. Podał się do dymisji po tym jak szef MSW Andrzej Milczanowski oskarżył go szpiegowanie na rzecz Rosji pod pseudonimem Olin. Ostatatnie tygodnie spędził w warszawskim centrum onkologii. Choroba zaczęła się od raka prostaty, potem nastąpiły przerzuty na kręgosłup. Z dnia na dzień był coraz bardziej osłabiony, choć lekarze do końca mieli nadzieję, że jego stan się poprawi.

Rodzinie przekazujemy szczere kondolencje.

