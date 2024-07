Telewizja Polsat zadowolona z wyników oglądalności dwóch poprzednich edycji "Top Chef" zdecydowała, że już wkrótce zobaczymy kolejną edycję zmagań kucharzy-zawodowców. Producenci dbali o to, żeby w programie nie brakowało zaskakujących gości - studio odwiedziły Miss Polonia oraz Beata Kozidrak, która świetnie odnalazła się za stołem jurorskim. Przypomnijmy: Kozidrak wystąpi w kulinarnym show. Nie będzie jedyną gwiazdą na planie

Zmagania kucharzy oceniało profesjonalne jury w składzie Ewa Wachowicz, Maciej Nowak, Wojciech Modest Amaro oraz Joseph Seelesto. I choć największą ozdobą była piękna Wachowicz, to każdy z nich wprowadzał do programu coś swojego. W najbliższej edycji nie zobaczymy całego składu, bowiem z "Top Chef" zdecydował się odejść Joseph Seelesto. Kucharz zdradził, że ma teraz inny pomysł na siebie, a telewizja była dla niego tylko miłym dodatkiem.



Uważam, że dwie edycje wystarczą. Pewnie większość to zadziwi, pewnie pomyślą, że coś ze mną nie tak aby opuszczać świetny i oglądany program już teraz. Ja jednak zawsze miałem wytyczony cel – własna, autorska, świetna i doceniona restauracja. Moje marzenia zaczęły się materializować, znalazłem lokal, a dzięki podróżom zagranicznym do kilku wybitnych restauracji z Gwiazdką Michelin poznałem szefów kuchni, którzy byli dla mnie inspiracją, wzorem i klamka zapadła. Teraz! Nie mam 20 lat, za parę lat nie miałbym już siły, a to jest mój chleb powszedni, to jest mój zawód. Telewizja była jedynie udanym dodatkiem. Zresztą, nie żegnam się z nią na zawsze! - czytamy w rozmowie z Plejada.pl