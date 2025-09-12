Była pierwsza dama RP, Jolanta Kwaśniewska, wystąpiła jako pierwszy gość w podcaście Małgorzaty Rozenek-Majdan. W emocjonalnym wywiadzie opowiedziała o swojej młodzieńczej miłości do Michała — mężczyzny, z którym była związana przez sześć lat. To było zaskakujące i poruszające wyznanie ze strony jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii polskiej polityki. Kwaśniewska, która była żoną prezydenta Polski w latach 1995–2005, ujawniła wcześniej nieznane szczegóły swojej przeszłości uczuciowej.

Reklama

Jolanta Kwaśniewska o swoim byłym związku

W podcaście była pierwsza dama przyznała, że z Michałem łączyła ją silna i poważna relacja. Związek trwał sześć lat, a para snuła wspólne plany na przyszłość — myśleli o ślubie oraz wynajęciu wspólnego mieszkania.

Miałam mojego chłopaka, z którym byliśmy sześć lat i bardzo już myśleliśmy o tym, żeby się pobrać, wynająć mieszkanie. Michał był taką osobą, która była niezwykle rodzinna, pomocna. Kawał chłopa, więc jak on do nas przychodził, zarzucał dywan na ramię i szedł trzepać ten dywan - wspominała Jolanta Kwaśniewska.

Była to relacja, która z początku dawała nadzieję na trwałe i stabilne partnerstwo. Michał był mile widziany przez rodzinę Jolanty i aktywnie uczestniczył w codziennym życiu domowym.

Dlaczego Jolanta Kwaśniewska zakończyła związek z Michałem?

Pomimo silnych uczuć i wspólnych planów, związek Jolanty Kwaśniewskiej z Michałem nie przetrwał próby czasu. Decyzja o rozstaniu była bolesna, lecz świadoma. Była pierwsza dama wskazała na różnice w podejściu do życia i odpowiedzialności jako główne przyczyny rozpadu relacji.

Było miło i sympatycznie, ale jak można rozpocząć wspólne życie z osobą, gdzie ja staram się pracować, a osoba, która ma wolny czas, nie do końca o tym myśli. Więc jak za trzecim razem skreślili go z listy studentów, powiedziałam: koniec - wyznała Jolanta Kwaśniewska.

Początki relacji z Aleksandrem Kwaśniewskim

Po rozstaniu z Michałem, w życiu Jolanty Kwaśniewskiej pojawił się Aleksander Kwaśniewski. Para poznała się na studiach podczas zebrania Rady Uczelnianej. Jak sama wspomina:

Olek spotkał się z moimi kolegami i powiedział do nich, że się ze mną ożeni.

I rzeczywiście tak się stało. Ślub odbył się 21 listopada 1979 r. Zaledwie półtora roku później, 16 lutego 1981 r., urodziła im się córka Aleksandra.

Relacja z Aleksandrem Kwaśniewskim od początku była pełna zaangażowania. W przeciwieństwie do byłego partnera, Michała, Aleksander szybko zyskał akceptację rodziny przyszłej żony. Była pierwsza dama wspomina momenty, gdy jej ojciec i przyszły mąż wspólnie oglądali wiadomości, co stało się ich rytuałem.

Reklama

Zobacz także: Jolanta Kwaśniewska ma zaskakującą radę dla Marty Nawrockiej

Wojciech Olkusnik/East News Jolanta Kwaśniewska